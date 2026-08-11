Сегодняшняя цена WOLF

Текущая цена WOLF (WOLF) сегодня составляет $ 0.00711639 с изменением 1.33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WOLF на USD составляет $ 0.00711639 за WOLF.

На данный момент WOLF занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 7,116,275, при оборотном предложении 999.98M WOLF. В течение последних 24 часов, WOLF торговался в диапазоне от $ 0.00709266 (минимум) до $ 0.00727193 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.04783106, тогда как исторический минимум составил $ 0.00285343.

В краткосрочной перспективе WOLF изменился на -0.41% за последний час и на +21.99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4.16K.

Рыночная информация WOLF (WOLF)

Рыночная капитализация $ 7.12M$ 7.12M $ 7.12M Объем (24Ч) $ 4.16K$ 4.16K $ 4.16K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 7.12M$ 7.12M $ 7.12M Оборотное предложение 999.98M 999.98M 999.98M Общее предложение 999,978,220.843578 999,978,220.843578 999,978,220.843578

Текущая рыночная капитализация WOLF составляет $ 7.12M, при 24-часовом объеме торгов $ 4.16K. Циркулируещее обращение WOLF составляет 999.98M, а общее предложение – 999978220.843578. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7.12M.