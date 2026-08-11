Сегодняшняя цена Wobbles

Текущая цена Wobbles (WOBBLES) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WOBBLES на USD составляет $ 0 за WOBBLES.

На данный момент Wobbles занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 438 311, при оборотном предложении 997,29M WOBBLES. В течение последних 24 часов, WOBBLES торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00269383, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WOBBLES изменился на -0,00% за последний час и на -0,46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 24,64K.

Рыночная информация Wobbles (WOBBLES)

Рыночная капитализация $ 438,31K$ 438,31K $ 438,31K Объем (24Ч) $ 24,64K$ 24,64K $ 24,64K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 438,31K$ 438,31K $ 438,31K Оборотное предложение 997,29M 997,29M 997,29M Общее предложение 997 292 261,80462 997 292 261,80462 997 292 261,80462

Текущая рыночная капитализация Wobbles составляет $ 438,31K, при 24-часовом объеме торгов $ 24,64K. Циркулируещее обращение WOBBLES составляет 997,29M, а общее предложение – 997292261.80462. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 438,31K.