Какова текущая цена торговли Watermelon?

Watermelon (WAT) в настоящее время оценивается в ₽ RUB, что отражает изменение цены на уровне 0.10% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Watermelon сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Solana Ecosystem,Meme,Elon Musk-Inspired. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по WAT?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Watermelon на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #10085 место по рыночной капитализации, составляющей ₽807379.623806542640000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов WAT?

При наличии 10000000000.0 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Watermelon?

Диапазон цен между ₽ и ₽ за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Watermelon сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Elon Musk-Inspired, WAT продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.