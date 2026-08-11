Сегодняшняя цена Wall Street Memes

Текущая цена Wall Street Memes (WSM) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WSM на USD составляет $ 0 за WSM.

На данный момент Wall Street Memes занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 255 301, при оборотном предложении 1,88B WSM. В течение последних 24 часов, WSM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,076991, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WSM изменился на -0,02% за последний час и на +1,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,43.

Рыночная информация Wall Street Memes (WSM)

Рыночная капитализация $ 255,30K$ 255,30K $ 255,30K Объем (24Ч) $ 1,43$ 1,43 $ 1,43 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 269,37K$ 269,37K $ 269,37K Оборотное предложение 1,88B 1,88B 1,88B Общее предложение 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Wall Street Memes составляет $ 255,30K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,43. Циркулируещее обращение WSM составляет 1,88B, а общее предложение – 2000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 269,37K.