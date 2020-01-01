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Топ токенов категории Тематика ставок на Уолл-стрит по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Тематика ставок на Уолл-стрит. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Stonks
Stonks
STNK
$ 5.28
0.00%
-0.08%
-2.40%
$ 3.07M
$ 10.45K
2
GME
GME
GME
$ 0.000366
-0.19%
-7.03%
-9.97%
$ 2.51M
$ 146.36M
3
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0.00096517
+0.10%
-0.02%
-2.91%
$ 965.17K
$ 264.79K
4
Wall Street Memes
Wall Street Memes
WSM
$ 0.00013471
+0.08%
-0.01%
+0.89%
$ 255.31K
$ 1.52
5
Wall Street Baby
Wall Street Baby
WSB
$ 2.467E-9
-0.04%
-1.80%
-1.52%
$ 246.67K
--
6
AMC
AMC
AMC
$ 0.00021883
+0.22%
-0.04%
+0.82%
$ 218.85K
$ 1.28K
7
WallStreetBets DApp
WallStreetBets DApp
WSB
$ 0.00015861
+0.03%
-0.01%
+0.98%
$ 158.61K
$ 50.41
8
Make CRO Great Again
Make CRO Great Again
MCGA
$ 7.287E-5
-0.12%
-11.30%
-59.15%
$ 72.87K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Тематика ставок на Уолл-стрит и почему они так популярны?
Токены категории Тематика ставок на Уолл-стрит представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 8 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $7.50M.
Какой токен из категории Тематика ставок на Уолл-стрит демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Тематика ставок на Уолл-стрит, отслеживаемых на MEXC, WSM продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Тематика ставок на Уолл-стрит находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 8 токенов категории Тематика ставок на Уолл-стрит, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Тематика ставок на Уолл-стрит относятся STNK, GME, ROAR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Тематика ставок на Уолл-стрит?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Тематика ставок на Уолл-стрит составляет примерно $7.50M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Тематика ставок на Уолл-стрит, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.