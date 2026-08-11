Какова текущая цена Wake?

Wake торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на --%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Wake составляет ₽, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка WAKE?

Рыночная капитализация составляет ₽1741155.8541569024000, что ставит актив на 8473-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Wake на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле WAKE.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 100000000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Wake?

Wake входит в классификацию Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность WAKE?

Работа в сети -- позволяет WAKE использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.