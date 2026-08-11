Сегодняшняя цена Waffles

Текущая цена Waffles (WAFFLES) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WAFFLES на USD составляет $ 0 за WAFFLES.

На данный момент Waffles занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 464 622, при оборотном предложении 997,96M WAFFLES. В течение последних 24 часов, WAFFLES торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0425847, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WAFFLES изменился на -0,05% за последний час и на +4,18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,07K.

Рыночная информация Waffles (WAFFLES)

Рыночная капитализация $ 464,62K$ 464,62K $ 464,62K Объем (24Ч) $ 2,07K$ 2,07K $ 2,07K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 464,62K$ 464,62K $ 464,62K Оборотное предложение 997,96M 997,96M 997,96M Общее предложение 997 957 726,062639 997 957 726,062639 997 957 726,062639

Текущая рыночная капитализация Waffles составляет $ 464,62K, при 24-часовом объеме торгов $ 2,07K. Циркулируещее обращение WAFFLES составляет 997,96M, а общее предложение – 997957726.062639. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 464,62K.