Какова сегодняшняя цена Vibestarter (VIBES)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.78%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов VIBES находится в обращении?

Обращающееся предложение VIBES составляет 643810256.1526257, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Vibestarter?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей VIBES. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Vibestarter?

Рыночная капитализация составляет ₽7362503.5658372352000, что ставит Vibestarter на 5815-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется VIBES?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Vibestarter?

Недавнее изменение цены на -0.78% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Launchpad,Base Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.