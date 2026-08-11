Сегодняшняя цена VGX Token

Текущая цена VGX Token (VGX) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VGX на USD составляет $ 0 за VGX.

На данный момент VGX Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 51 139, при оборотном предложении 913,99M VGX. В течение последних 24 часов, VGX торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 12,47, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VGX изменился на -0,00% за последний час и на -48,63% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация VGX Token (VGX)

Рыночная капитализация $ 51,14K$ 51,14K $ 51,14K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 55,97K$ 55,97K $ 55,97K Оборотное предложение 913,99M 913,99M 913,99M Общее предложение 916 741 574,5606325 916 741 574,5606325 916 741 574,5606325

Текущая рыночная капитализация VGX Token составляет $ 51,14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VGX составляет 913,99M, а общее предложение – 916741574.5606325. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 55,97K.