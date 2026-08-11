Сегодняшняя цена Vertex Privacy

Текущая цена Vertex Privacy (VERTEX) сегодня составляет $ 0 с изменением 5.68% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VERTEX на USD составляет $ 0 за VERTEX.

На данный момент Vertex Privacy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 14,960.9, при оборотном предложении 912.00M VERTEX. В течение последних 24 часов, VERTEX торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VERTEX изменился на +0.07% за последний час и на +0.67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Vertex Privacy (VERTEX)

Рыночная капитализация $ 14.96K$ 14.96K $ 14.96K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 14.96K$ 14.96K $ 14.96K Оборотное предложение 912.00M 912.00M 912.00M Общее предложение 912,004,414.3101109 912,004,414.3101109 912,004,414.3101109

Текущая рыночная капитализация Vertex Privacy составляет $ 14.96K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VERTEX составляет 912.00M, а общее предложение – 912004414.3101109. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14.96K.