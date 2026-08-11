Сегодняшняя цена Veilbound

Текущая цена Veilbound (VEIL) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VEIL на USD составляет $ 0 за VEIL.

На данный момент Veilbound занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 415,454, при оборотном предложении 999.96M VEIL. В течение последних 24 часов, VEIL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VEIL изменился на -0.96% за последний час и на +17.35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 16.50K.

Рыночная информация Veilbound (VEIL)

Рыночная капитализация $ 415.45K$ 415.45K $ 415.45K Объем (24Ч) $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 415.45K$ 415.45K $ 415.45K Оборотное предложение 999.96M 999.96M 999.96M Общее предложение 999,956,475.033667 999,956,475.033667 999,956,475.033667

Текущая рыночная капитализация Veilbound составляет $ 415.45K, при 24-часовом объеме торгов $ 16.50K. Циркулируещее обращение VEIL составляет 999.96M, а общее предложение – 999956475.033667. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 415.45K.