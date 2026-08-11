Какова текущая цена Usual EUR?

Usual EUR оценивается в ₽86.040272958080000, за сегодняшний день она изменилась на -0.09%.

Насколько быстро растёт сообщество EUR0?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Usual EUR?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Usual EUR в секторе Stablecoins,Ethereum Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов EUR0?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как EUR0 соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽89.032978104448000, а ATL — ₽84.543920384896000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 191252.2968181337 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.