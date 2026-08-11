Сегодняшняя цена Uniclaw

Текущая цена Uniclaw (UNICLAW) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UNICLAW на USD составляет $ 0 за UNICLAW.

На данный момент Uniclaw занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 24,468, при оборотном предложении 100.00B UNICLAW. В течение последних 24 часов, UNICLAW торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе UNICLAW изменился на +0.13% за последний час и на -8.56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Uniclaw (UNICLAW)

Рыночная капитализация $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K Оборотное предложение 100.00B 100.00B 100.00B Общее предложение 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Uniclaw составляет $ 24.47K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UNICLAW составляет 100.00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24.47K.