Сегодняшняя цена Uncertain Systems

Текущая цена Uncertain Systems (UNSYS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UNSYS на USD составляет $ 0 за UNSYS.

На данный момент Uncertain Systems занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 10 985,28, при оборотном предложении 999,92M UNSYS. В течение последних 24 часов, UNSYS торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00208725, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе UNSYS изменился на -- за последний час и на -8,20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Uncertain Systems (UNSYS)

Рыночная капитализация $ 10,99K$ 10,99K $ 10,99K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 10,99K$ 10,99K $ 10,99K Оборотное предложение 999,92M 999,92M 999,92M Общее предложение 999 920 317,653792 999 920 317,653792 999 920 317,653792

Текущая рыночная капитализация Uncertain Systems составляет $ 10,99K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UNSYS составляет 999,92M, а общее предложение – 999920317.653792. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,99K.