Какова текущая цена UFO Disclosure?

UFO Disclosure оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на --%.

Насколько быстро растёт сообщество UFO?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену UFO Disclosure?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль UFO Disclosure в секторе Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов UFO?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как UFO соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.152780590427232768000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 249997409.037221 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.