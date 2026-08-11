Сегодняшняя цена Trade Internet Trends

Текущая цена Trade Internet Trends (TIT) сегодня составляет $ 0 с изменением 17,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TIT на USD составляет $ 0 за TIT.

На данный момент Trade Internet Trends занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 24 185, при оборотном предложении 983,73M TIT. В течение последних 24 часов, TIT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TIT изменился на +3,91% за последний час и на -65,34% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Trade Internet Trends (TIT)

Рыночная капитализация $ 24,19K$ 24,19K $ 24,19K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 24,19K$ 24,19K $ 24,19K Оборотное предложение 983,73M 983,73M 983,73M Общее предложение 983 726 114,02585 983 726 114,02585 983 726 114,02585

Текущая рыночная капитализация Trade Internet Trends составляет $ 24,19K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TIT составляет 983,73M, а общее предложение – 983726114.02585. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24,19K.