Сегодняшняя цена The Mountain

Текущая цена The Mountain (MOUNTAIN) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOUNTAIN на USD составляет $ 0 за MOUNTAIN.

На данный момент The Mountain занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 10 009,26, при оборотном предложении 965,41M MOUNTAIN. В течение последних 24 часов, MOUNTAIN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00618145, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MOUNTAIN изменился на -0,09% за последний час и на -2,63% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация The Mountain (MOUNTAIN)

Рыночная капитализация $ 10,01K$ 10,01K $ 10,01K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 10,01K$ 10,01K $ 10,01K Оборотное предложение 965,41M 965,41M 965,41M Общее предложение 965 413 217,802177 965 413 217,802177 965 413 217,802177

Текущая рыночная капитализация The Mountain составляет $ 10,01K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MOUNTAIN составляет 965,41M, а общее предложение – 965413217.802177. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,01K.