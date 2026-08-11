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Текущая цена The BnB Fish сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация YULI составляет 18 424,16 USD. Отслеживайте обновления цен YULI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена The BnB Fish сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация YULI составляет 18 424,16 USD. Отслеживайте обновления цен YULI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена The BnB Fish (YULI)

Не в листинге

Текущая цена 1 YULI в USD:

$0,00001842
$0,00001842$0,00001842
+3,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены The BnB Fish (YULI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:58:04 (UTC+8)

Сегодняшняя цена The BnB Fish

Текущая цена The BnB Fish (YULI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YULI на USD составляет $ 0 за YULI.

На данный момент The BnB Fish занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 18 424,16, при оборотном предложении 1,00B YULI. В течение последних 24 часов, YULI торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00175429, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе YULI изменился на -- за последний час и на -0,23% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация The BnB Fish (YULI)

$ 18,42K
$ 18,42K$ 18,42K

--
----

$ 18,42K
$ 18,42K$ 18,42K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация The BnB Fish составляет $ 18,42K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YULI составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18,42K.

История цен The BnB Fish в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,00175429
$ 0,00175429$ 0,00175429

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0,23%

-0,23%

История цен The BnB Fish (YULI) в USD

За сегодня изменение цены The BnB Fish на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The BnB Fish на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The BnB Fish на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The BnB Fish на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+3,60%
60 дней$ 0-11,37%
90 дней----

Прогноз цены The BnB Fish

Прогноз цены The BnB Fish (YULI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена YULI в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены The BnB Fish (YULI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена The BnB Fish потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник The BnB Fish (YULI)

Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemMeme

О The BnB Fish

Какова текущая цена The BnB Fish?

The BnB Fish торгуется по цене ₽, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на --%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна YULI сегодня?

Волатильность цены YULI за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для The BnB Fish?

Цена токена колебалась между ₽0E-14 (минимум) и ₽0E-14 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для YULI?

За последние 24 часа объем торгов YULI составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽0.131253131665165776000, а минимальная цена за все время — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для The BnB Fish?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как YULI сравнивается с другими токенами категории BNB Chain Ecosystem,Meme?

В рамках категории BNB Chain Ecosystem,Meme YULI демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.

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Страница обновлена: 2026-08-11 11:58:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии The BnB Fish (YULI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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