Сегодняшняя цена TAO INU

Текущая цена TAO INU (TAONU) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TAONU на USD составляет $ 0 за TAONU.

На данный момент TAO INU занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 172,816, при оборотном предложении 926.67M TAONU. В течение последних 24 часов, TAONU торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.04103916, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TAONU изменился на +0.15% за последний час и на +3.05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 193.67.

Рыночная информация TAO INU (TAONU)

Рыночная капитализация $ 172.82K$ 172.82K $ 172.82K Объем (24Ч) $ 193.67$ 193.67 $ 193.67 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 172.82K$ 172.82K $ 172.82K Оборотное предложение 926.67M 926.67M 926.67M Общее предложение 926,672,684.8454887 926,672,684.8454887 926,672,684.8454887

Текущая рыночная капитализация TAO INU составляет $ 172.82K, при 24-часовом объеме торгов $ 193.67. Циркулируещее обращение TAONU составляет 926.67M, а общее предложение – 926672684.8454887. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 172.82K.