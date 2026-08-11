Сегодняшняя цена SYNAPZ

Текущая цена SYNAPZ (SYNAPZ) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SYNAPZ на USD составляет $ 0 за SYNAPZ.

На данный момент SYNAPZ занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 303 358, при оборотном предложении 999,99M SYNAPZ. В течение последних 24 часов, SYNAPZ торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00127004, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SYNAPZ изменился на +0,77% за последний час и на +7,05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 230,90.

Рыночная информация SYNAPZ (SYNAPZ)

Рыночная капитализация $ 303,36K$ 303,36K $ 303,36K Объем (24Ч) $ 230,90$ 230,90 $ 230,90 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 303,36K$ 303,36K $ 303,36K Оборотное предложение 999,99M 999,99M 999,99M Общее предложение 999 993 605,182838 999 993 605,182838 999 993 605,182838

Текущая рыночная капитализация SYNAPZ составляет $ 303,36K, при 24-часовом объеме торгов $ 230,90. Циркулируещее обращение SYNAPZ составляет 999,99M, а общее предложение – 999993605.182838. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 303,36K.