Какова текущая цена Swole Doge?

Swole Doge торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -26.29%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Swole Doge составляет ₽0.384161693515122096000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка SWOGE?

Рыночная капитализация составляет ₽12819605.2755841392000, что ставит актив на 4937-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Swole Doge на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле SWOGE.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 1000000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Swole Doge?

Swole Doge входит в классификацию Meme,Dog-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность SWOGE?

Работа в сети -- позволяет SWOGE использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.