Какова текущая цена Swan Chain?

Swan Chain оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 4.68%.

Насколько быстро растёт сообщество SWAN?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Swan Chain?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Swan Chain в секторе Smart Contract Platform,Layer 2 (L2),DePIN,Optimism Superchain Ecosystem,Outlier Ventures Portfolio. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов SWAN?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как SWAN соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽16.9128438964903488000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 394386029.35313785 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.