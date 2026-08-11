Какова сегодняшняя цена sUSDe ARM LP Token (ARM-SUSDE-USDE)?

Текущая цена составляет ₽76.3895635443024000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.03%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов ARM-SUSDE-USDE находится в обращении?

Обращающееся предложение ARM-SUSDE-USDE составляет 529609.2845484479, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют sUSDe ARM LP Token?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей ARM-SUSDE-USDE. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация sUSDe ARM LP Token?

Рыночная капитализация составляет ₽40469784.1802722608000, что ставит sUSDe ARM LP Token на ---е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется ARM-SUSDE-USDE?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение sUSDe ARM LP Token?

Недавнее изменение цены на -0.03% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках LP Tokens,Ethereum Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.