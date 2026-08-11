Сегодняшняя цена SurfCash

Текущая цена SurfCash (SURF) сегодня составляет $ 0 с изменением 43,93% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SURF на USD составляет $ 0 за SURF.

На данный момент SurfCash занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 23 385, при оборотном предложении 651,67M SURF. В течение последних 24 часов, SURF торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00468639, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SURF изменился на -0,00% за последний час и на -62,59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SurfCash (SURF)

Рыночная капитализация $ 23,39K$ 23,39K $ 23,39K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 23,39K$ 23,39K $ 23,39K Оборотное предложение 651,67M 651,67M 651,67M Общее предложение 825 833 981,7074535 825 833 981,7074535 825 833 981,7074535

Текущая рыночная капитализация SurfCash составляет $ 23,39K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SURF составляет 651,67M, а общее предложение – 825833981.7074535. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,39K.