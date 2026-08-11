Сегодняшняя цена StrikeX

Текущая цена StrikeX (STRX) сегодня составляет $ 0,019394 с изменением 4,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STRX на USD составляет $ 0,019394 за STRX.

На данный момент StrikeX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 17 066 333, при оборотном предложении 879,95M STRX. В течение последних 24 часов, STRX торговался в диапазоне от $ 0,01848808 (минимум) до $ 0,02034703 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,332212, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе STRX изменился на +0,15% за последний час и на +1,07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 9,44K.

Рыночная информация StrikeX (STRX)

Рыночная капитализация $ 17,07M$ 17,07M $ 17,07M Объем (24Ч) $ 9,44K$ 9,44K $ 9,44K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 17,07M$ 17,07M $ 17,07M Оборотное предложение 879,95M 879,95M 879,95M Общее предложение 879 949 008,343777 879 949 008,343777 879 949 008,343777

Текущая рыночная капитализация StrikeX составляет $ 17,07M, при 24-часовом объеме торгов $ 9,44K. Циркулируещее обращение STRX составляет 879,95M, а общее предложение – 879949008.343777. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,07M.