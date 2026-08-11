Сегодняшняя цена Steakhouse PYUSD V2

Текущая цена Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) сегодня составляет $ 1.036 с изменением 0.21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STEAKPYUSD на USD составляет $ 1.036 за STEAKPYUSD.

На данный момент Steakhouse PYUSD V2 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 415,606, при оборотном предложении 401.34K STEAKPYUSD. В течение последних 24 часов, STEAKPYUSD торговался в диапазоне от $ 1.033 (минимум) до $ 1.04 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.043, тогда как исторический минимум составил $ 1.001.

В краткосрочной перспективе STEAKPYUSD изменился на +0.01% за последний час и на +0.15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0.00.

Рыночная информация Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD)

Рыночная капитализация $ 415.61K$ 415.61K $ 415.61K Объем (24Ч) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 415.61K$ 415.61K $ 415.61K Оборотное предложение 401.34K 401.34K 401.34K Общее предложение 401,341.3480700344 401,341.3480700344 401,341.3480700344

Текущая рыночная капитализация Steakhouse PYUSD V2 составляет $ 415.61K, при 24-часовом объеме торгов $ 0.00. Циркулируещее обращение STEAKPYUSD составляет 401.34K, а общее предложение – 401341.3480700344. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 415.61K.