Какова текущая цена Startale USD?

Startale USD (USDSC) торгуется по цене ₽74.8155345160506528000, что отражает изменение цены на уровне 0.02% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Startale USD в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Stablecoins,Soneium Ecosystem, USDSC часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется USDSC?

За последние 24 часа объем торгов USDSC составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Startale USD в обращении?

Сегодня в обращении находится 4777635.450719 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг USDSC?

В настоящее время Startale USD занимает рейтинг №1604 с рыночной капитализацией ₽357435970.4842375008000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Startale USD за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.02%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Startale USD соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Stablecoins,Soneium Ecosystem USDSC демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.