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Топ токенов категории Экосистема Soneium по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Soneium. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,062.43
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.29
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,692
+0.03%
-0.02%
-0.81%
$ 413.60M
$ 7.57K
4
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,338
-0.11%
-0.02%
+0.35%
$ 62.38M
$ 51.11
5
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.089219
+0.13%
+0.03%
+8.37%
$ 57.10M
$ 2.86M
6
$ 0.00483
-0.08%
-2.07%
+1.09%
$ 42.09M
$ 11.61M
7
Startale USD
Startale USD
USDSC
$ 0.999595
+0.08%
-0.01%
-0.04%
$ 4.78M
$ 86.58K
8
Kyo
Kyo
KYO
$ 0.01587663
+0.06%
+0.00%
+1.27%
$ 2.59M
$ 3.76M
9
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.081
+0.09%
0.00%
+2.95%
$ 1.43M
$ 90.18
10
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998111
+0.06%
-0.01%
+0.14%
$ 1.09M
$ 75.24K
11
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.129341
0.00%
-0.02%
-10.25%
$ 1.05M
$ 178.25
12
Neemo Staked Astar
Neemo Staked Astar
NSASTR
$ 0.00399201
0.00%
--
-2.09%
$ 815.75K
$ 1.10
13
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998568
+0.01%
0.00%
-0.06%
$ 806.28K
$ 931.63K
14
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
-17.66%
$ 535.24K
$ 46.45
15
SONE
SONE
SONE
$ 0.9992
+0.07%
-0.01%
-0.05%
$ 479.85K
$ 4.12
16
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
SOLVBTC.JUP
$ 62,289
0.00%
--
-18.68%
$ 445.75K
$ 291.51
17
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone Ether
YAYSTONE
$ 2,065.77
0.00%
--
-36.29%
$ 336.99K
$ 5.86K
18
Arcas
Arcas
ARCAS
$ 0.00365349
+0.05%
--
+1.30%
$ 253.67K
$ 548.16
19
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.151556
0.00%
-0.04%
-9.91%
$ 244.85K
$ 43.87
20
Wrapped stASTR
Wrapped stASTR
WSTASTR
$ 0.00549675
0.00%
-0.00%
+2.25%
$ 235.94K
$ 11.22
21
Bonsai Coin
Bonsai Coin
BONSAICOIN
$ 4.626E-9
0.00%
0.00%
-9.51%
$ 78.76K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Soneium и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Soneium представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 21 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $13.47B.
Какой токен из категории Экосистема Soneium демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Soneium, отслеживаемых на MEXC, SUPER продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.03% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Soneium находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 21 токенов категории Экосистема Soneium, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Soneium относятся WBTC, LINK, SOLVBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Soneium?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Soneium составляет примерно $13.47B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Soneium, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.