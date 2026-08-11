На какой блокчейн-сети работает Stand With Crypto Fund?

Stand With Crypto Fund работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена SWC?

Токен оценивается в ₽1.069417228615202544000, что отражает изменение цены на -1.86% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Stand With Crypto Fund?

Stand With Crypto Fund относится к категории Meme,Base Ecosystem,Base Meme. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать SWC с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Stand With Crypto Fund?

Его рыночная капитализация составляет ₽1069477.831501070208000, что ставит актив на 9464-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов SWC сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 1000000.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Stand With Crypto Fund?

За последний день объем торговли SWC составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Stand With Crypto Fund колебался между ₽1.064679728944658736000 и ₽1.095648551806811184000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.