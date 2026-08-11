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Текущая цена Staked INV сегодня составляет 10,95 USD. Рыночная капитализация SINV составляет 1 472 574 USD. Отслеживайте обновления цен SINV в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Staked INV сегодня составляет 10,95 USD. Рыночная капитализация SINV составляет 1 472 574 USD. Отслеживайте обновления цен SINV в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Staked INV (SINV)

Не в листинге

Текущая цена 1 SINV в USD:

$10,95
$10,95$10,95
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Staked INV (SINV) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:22:29 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Staked INV

Текущая цена Staked INV (SINV) сегодня составляет $ 10,95 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SINV на USD составляет $ 10,95 за SINV.

На данный момент Staked INV занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 472 574, при оборотном предложении 134,71K SINV. В течение последних 24 часов, SINV торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 11,46, тогда как исторический минимум составил $ 7,82.

В краткосрочной перспективе SINV изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 488,78.

Рыночная информация Staked INV (SINV)

$ 1,47M
$ 1,47M$ 1,47M

$ 488,78
$ 488,78$ 488,78

$ 1,47M
$ 1,47M$ 1,47M

134,71K
134,71K 134,71K

134 707,2145115492
134 707,2145115492 134 707,2145115492

Текущая рыночная капитализация Staked INV составляет $ 1,47M, при 24-часовом объеме торгов $ 488,78. Циркулируещее обращение SINV составляет 134,71K, а общее предложение – 134707.2145115492. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,47M.

История цен Staked INV в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 11,46
$ 11,46$ 11,46

$ 7,82
$ 7,82$ 7,82

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История цен Staked INV (SINV) в USD

За сегодня изменение цены Staked INV на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Staked INV на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Staked INV на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Staked INV на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней----

Прогноз цены Staked INV

Прогноз цены Staked INV (SINV) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SINV в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Staked INV (SINV) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Staked INV потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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О Staked INV

На какой блокчейн-сети работает Staked INV?

Staked INV работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена SINV?

Токен оценивается в ₽819.261234877680000, что отражает изменение цены на --% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Staked INV?

Staked INV относится к категории Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать SINV с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Staked INV?

Его рыночная капитализация составляет ₽110175597.5971474656000, что ставит актив на ---е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов SINV сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 134707.2145115492 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Staked INV?

За последний день объем торговли SINV составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Staked INV колебался между ₽0E-14 и ₽0E-14, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.

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Страница обновлена: 2026-08-11 11:22:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Staked INV (SINV)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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