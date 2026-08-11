Сегодняшняя цена sPOL

Текущая цена sPOL (SPOL) сегодня составляет $ 0,076981 с изменением 1,74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SPOL на USD составляет $ 0,076981 за SPOL.

На данный момент sPOL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 14 761 126, при оборотном предложении 191,76M SPOL. В течение последних 24 часов, SPOL торговался в диапазоне от $ 0,077049 (минимум) до $ 0,079127 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,200304, тогда как исторический минимум составил $ 0,068302.

В краткосрочной перспективе SPOL изменился на -0,09% за последний час и на +5,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 10,10K.

Рыночная информация sPOL (SPOL)

Рыночная капитализация $ 14,76M$ 14,76M $ 14,76M Объем (24Ч) $ 10,10K$ 10,10K $ 10,10K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 14,76M$ 14,76M $ 14,76M Оборотное предложение 191,76M 191,76M 191,76M Общее предложение 191 755 379,2701496 191 755 379,2701496 191 755 379,2701496

Текущая рыночная капитализация sPOL составляет $ 14,76M, при 24-часовом объеме торгов $ 10,10K. Циркулируещее обращение SPOL составляет 191,76M, а общее предложение – 191755379.2701496. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,76M.