Сегодняшняя цена SOULONSOL

Текущая цена SOULONSOL (SOS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SOS на USD составляет $ 0 за SOS.

На данный момент SOULONSOL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 74,352, при оборотном предложении 979.16M SOS. В течение последних 24 часов, SOS торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00113679, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SOS изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SOULONSOL (SOS)

Рыночная капитализация $ 74.35K$ 74.35K $ 74.35K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 74.35K$ 74.35K $ 74.35K Оборотное предложение 979.16M 979.16M 979.16M Общее предложение 979,157,960.3832985 979,157,960.3832985 979,157,960.3832985

Текущая рыночная капитализация SOULONSOL составляет $ 74.35K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SOS составляет 979.16M, а общее предложение – 979157960.3832985. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 74.35K.