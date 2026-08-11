Какова текущая цена Solordi?

Solordi торгуется по цене ₽, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на -0.40%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна SOLO сегодня?

Волатильность цены SOLO за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Solordi?

Цена токена колебалась между ₽ (минимум) и ₽ (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для SOLO?

За последние 24 часа объем торгов SOLO составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽51.868588464958944000, а минимальная цена за все время — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Solordi?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как SOLO сравнивается с другими токенами категории Gaming (GameFi),NFT,Solana Ecosystem,Meme,Play To Earn,Dog-Themed,Solana Meme,Shooting Games?

В рамках категории Gaming (GameFi),NFT,Solana Ecosystem,Meme,Play To Earn,Dog-Themed,Solana Meme,Shooting Games SOLO демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.