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Текущая цена Solana Horse сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SOLBISCUIT составляет 16 039,19 USD. Отслеживайте обновления цен SOLBISCUIT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Solana Horse сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SOLBISCUIT составляет 16 039,19 USD. Отслеживайте обновления цен SOLBISCUIT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Solana Horse (SOLBISCUIT)

Не в листинге

Текущая цена 1 SOLBISCUIT в USD:

$0,00001581
$0,00001581$0,00001581
+4,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Solana Horse (SOLBISCUIT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:05:50 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Solana Horse

Текущая цена Solana Horse (SOLBISCUIT) сегодня составляет $ 0 с изменением 6,27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SOLBISCUIT на USD составляет $ 0 за SOLBISCUIT.

На данный момент Solana Horse занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16 039,19, при оборотном предложении 999,93M SOLBISCUIT. В течение последних 24 часов, SOLBISCUIT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SOLBISCUIT изменился на -0,06% за последний час и на +8,23% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Solana Horse (SOLBISCUIT)

$ 16,04K
$ 16,04K$ 16,04K

--
----

$ 16,04K
$ 16,04K$ 16,04K

999,93M
999,93M 999,93M

999 925 998,754399
999 925 998,754399 999 925 998,754399

Текущая рыночная капитализация Solana Horse составляет $ 16,04K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SOLBISCUIT составляет 999,93M, а общее предложение – 999925998.754399. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,04K.

История цен Solana Horse в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,06%

+6,27%

+8,23%

+8,23%

История цен Solana Horse (SOLBISCUIT) в USD

За сегодня изменение цены Solana Horse на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Solana Horse на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Solana Horse на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Solana Horse на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,27%
30 дней$ 0+3,96%
60 дней$ 0-13,29%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Solana Horse

Прогноз цены Solana Horse (SOLBISCUIT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SOLBISCUIT в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Solana Horse (SOLBISCUIT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Solana Horse потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Solana Horse достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SOLBISCUIT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Solana Horse».

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Источник Solana Horse (SOLBISCUIT)

Официальный веб-сайт

Категория :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О Solana Horse

Какова сегодняшняя цена Solana Horse (SOLBISCUIT)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 6.27%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов SOLBISCUIT находится в обращении?

Обращающееся предложение SOLBISCUIT составляет 999925998.754399, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Solana Horse?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей SOLBISCUIT. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Solana Horse?

Рыночная капитализация составляет ₽1200026.174049108336000, что ставит Solana Horse на 9228-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется SOLBISCUIT?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Solana Horse?

Недавнее изменение цены на 6.27% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.

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Страница обновлена: 2026-08-11 11:05:50 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Solana Horse (SOLBISCUIT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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