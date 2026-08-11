Какова текущая рыночная цена sjUSD?

sjUSD оценивается в ₽77.2164303068928000, за последние 24 часа он изменился на --%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у SJUSD?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии SJUSD сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен sjUSD на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов SJUSD?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 263193.4181888498, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов sjUSD?

sjUSD за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как SJUSD показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens?

По сравнению с другими активами в сегменте Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens, динамика SJUSD зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.