На какой блокчейн-сети работает SINBAD NETWORK GENESIS?

SINBAD NETWORK GENESIS работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена SNG?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -0.00% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится SINBAD NETWORK GENESIS?

SINBAD NETWORK GENESIS относится к категории Base Ecosystem,Quest-to-Earn. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать SNG с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация SINBAD NETWORK GENESIS?

Его рыночная капитализация составляет ₽1333488.095675171744000, что ставит актив на 9037-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов SNG сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 991156989.5010642 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля SINBAD NETWORK GENESIS?

За последний день объем торговли SNG составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа SINBAD NETWORK GENESIS колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.