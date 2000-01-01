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Топ токенов категории Зарабатывайте с помощью квестов по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Зарабатывайте с помощью квестов. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Billions
Billions
BILL
$ 0,02476
+0,69%
-0,20%
+6,17%
$ 60,15M
$ 3,92M
2
Prize Protocol
Prize Protocol
PRIZE
$ 0,00085907
+0,29%
-0,01%
+1,18%
$ 43,44M
$ 7,56K
3
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0,497446
+0,62%
-0,01%
-7,34%
$ 7,34M
$ 2,14K
4
Layer3
Layer3
L3
$ 0,004517
-0,07%
-2,50%
+4,14%
$ 5,58M
$ 12,85M
5
Meeds DAO
Meeds DAO
MEED
$ 0,04903393
0,00%
--
+0,38%
$ 1,00M
$ 32,85
6
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0,00041835
-0,19%
-0,00%
-28,01%
$ 418,35K
$ 14,70K
7
WURK
WURK
WURK
$ 0,00013448
-1,16%
-0,01%
+27,51%
$ 134,46K
$ 495,69
8
SINBAD CREW BASE
SINBAD CREW BASE
SCB
$ 7,419E-5
+0,03%
+2,10%
-6,10%
$ 74,19K
--
9
AskTianAI
AskTianAI
TIAN
$ 4,253E-5
0,00%
-2,80%
-4,10%
$ 42,53K
--
10
AXOBOTL
AXOBOTL
AXOBOTL
$ 3,91383E-7
0,00%
0,00%
-1,99%
$ 39,14K
--
11
EARNFI
EARNFI
EARNFI
$ 3,198E-5
-1,57%
-6,30%
-6,05%
$ 30,22K
--
12
Boost
Boost
BOOST
$ 3,263E-5
0,00%
-12,60%
-3,00%
$ 20,18K
--
13
Etarn
Etarn
ETAN
$ 0,00019183
+0,09%
0,00%
+0,17%
$ 18,75K
$ 44,70K
14
Ignis
Ignis
IGN
$ 0,00027862
-1,66%
+0,02%
-0,46%
$ 18,28K
$ 501,65
15
SINBAD NETWORK GENESIS
SINBAD NETWORK GENESIS
SNG
$ 1,798E-5
0,00%
0,00%
+1,99%
$ 17,82K
--
16
CReaToR
CReaToR
CRTR
$ 2,827E-5
0,00%
-1,20%
-3,94%
$ 10,45K
--
17
RollX
RollX
ROLL
$ 0,13091
+0,62%
-8,45%
-15,70%
--
$ 448,65K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Зарабатывайте с помощью квестов и почему они так популярны?
Токены категории Зарабатывайте с помощью квестов представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 17 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $118.34M.
Какой токен из категории Зарабатывайте с помощью квестов демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Зарабатывайте с помощью квестов, отслеживаемых на MEXC, SCB продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Зарабатывайте с помощью квестов находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 17 токенов категории Зарабатывайте с помощью квестов, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Зарабатывайте с помощью квестов относятся BILL, PRIZE, JMPT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Зарабатывайте с помощью квестов?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Зарабатывайте с помощью квестов составляет примерно $118.34M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Зарабатывайте с помощью квестов, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.