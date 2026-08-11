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Текущая цена Secure Legion сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SECURE составляет 74 409 USD. Отслеживайте обновления цен SECURE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Secure Legion сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SECURE составляет 74 409 USD. Отслеживайте обновления цен SECURE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Secure Legion (SECURE)

Не в листинге

Текущая цена 1 SECURE в USD:

$0,00005668
$0,00005668$0,00005668
-11,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Secure Legion (SECURE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:45:48 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Secure Legion

Текущая цена Secure Legion (SECURE) сегодня составляет $ 0 с изменением 11,25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SECURE на USD составляет $ 0 за SECURE.

На данный момент Secure Legion занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 74 409, при оборотном предложении 1,32B SECURE. В течение последних 24 часов, SECURE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00128948, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SECURE изменился на -0,87% за последний час и на +37,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Secure Legion (SECURE)

$ 74,41K
$ 74,41K$ 74,41K

--
----

$ 74,41K
$ 74,41K$ 74,41K

1,32B
1,32B 1,32B

1 315 333 859,678892
1 315 333 859,678892 1 315 333 859,678892

Текущая рыночная капитализация Secure Legion составляет $ 74,41K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SECURE составляет 1,32B, а общее предложение – 1315333859.678892. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 74,41K.

История цен Secure Legion в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00128948
$ 0,00128948$ 0,00128948

$ 0
$ 0$ 0

-0,87%

-11,24%

+37,83%

+37,83%

История цен Secure Legion (SECURE) в USD

За сегодня изменение цены Secure Legion на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Secure Legion на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Secure Legion на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Secure Legion на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-11,24%
30 дней$ 0-34,05%
60 дней$ 0-66,34%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Secure Legion

Прогноз цены Secure Legion (SECURE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SECURE в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Secure Legion (SECURE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Secure Legion потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Secure Legion достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SECURE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Secure Legion».

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Источник Secure Legion (SECURE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Solana Ecosystem

О Secure Legion

Какова сегодняшняя актуальная стоимость Secure Legion?

Сегодня Secure Legion торгуется по цене ₽, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -11.24%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна SECURE в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Secure Legion сегодня?

Secure Legion имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался SECURE сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽ до ₽. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов SECURE?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Secure Legion?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Solana Ecosystem, созданный на блокчейне --, SECURE может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.

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Страница обновлена: 2026-08-11 10:45:48 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Secure Legion (SECURE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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