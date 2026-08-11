Какова текущая цена Runwago?

Runwago оценивается в ₽0.153082321304638880000, за сегодняшний день она изменилась на -1.72%.

Насколько быстро растёт сообщество RUNWAGO?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Runwago?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Runwago в секторе Gaming (GameFi),Play To Earn,Move To Earn,Base Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов RUNWAGO?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как RUNWAGO соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽72.5012149759721824000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 51206800.61351552 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.