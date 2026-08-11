Сегодняшняя цена Robinfun

Текущая цена Robinfun (ROBINFUN) сегодня составляет $ 0 с изменением 12,60% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROBINFUN на USD составляет $ 0 за ROBINFUN.

На данный момент Robinfun занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 82 566, при оборотном предложении 1,00B ROBINFUN. В течение последних 24 часов, ROBINFUN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00130218, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ROBINFUN изменился на +0,09% за последний час и на -35,09% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Robinfun (ROBINFUN)

Рыночная капитализация $ 82,57K$ 82,57K $ 82,57K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 82,57K$ 82,57K $ 82,57K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Robinfun составляет $ 82,57K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ROBINFUN составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 82,57K.