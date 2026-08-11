Сегодняшняя цена Robin

Текущая цена Robin (ROBIN) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,95% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROBIN на USD составляет $ 0 за ROBIN.

На данный момент Robin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 46 633, при оборотном предложении 894,66M ROBIN. В течение последних 24 часов, ROBIN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ROBIN изменился на -13,18% за последний час и на +36,91% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Robin (ROBIN)

Рыночная капитализация $ 46,63K$ 46,63K $ 46,63K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 46,68K$ 46,68K $ 46,68K Оборотное предложение 894,66M 894,66M 894,66M Общее предложение 894 657 321,225698 894 657 321,225698 894 657 321,225698

Текущая рыночная капитализация Robin составляет $ 46,63K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ROBIN составляет 894,66M, а общее предложение – 894657321.225698. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 46,68K.