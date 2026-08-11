Какова текущая цена RIV Coin?

RIV Coin торгуется по цене ₽0.237059678590728224000, за последние 24 часа его цена изменилась на -3.00%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH RIV Coin составляет ₽3.537334054959536832000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка RIV?

Рыночная капитализация составляет ₽500166060.3173905440000, что ставит актив на 1392-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие RIV Coin на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле RIV.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 2109873915.266934 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится RIV Coin?

RIV Coin входит в классификацию Solana Ecosystem,Governance, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность RIV?

Работа в сети -- позволяет RIV использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.