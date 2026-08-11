Сегодняшняя цена rentahuman

Текущая цена rentahuman (RENTA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,67% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RENTA на USD составляет $ 0 за RENTA.

На данный момент rentahuman занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 10 591,72, при оборотном предложении 999,03M RENTA. В течение последних 24 часов, RENTA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00141605, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RENTA изменился на +0,17% за последний час и на -1,25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация rentahuman (RENTA)

Рыночная капитализация $ 10,59K$ 10,59K $ 10,59K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 10,59K$ 10,59K $ 10,59K Оборотное предложение 999,03M 999,03M 999,03M Общее предложение 999 028 527,761818 999 028 527,761818 999 028 527,761818

Текущая рыночная капитализация rentahuman составляет $ 10,59K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RENTA составляет 999,03M, а общее предложение – 999028527.761818. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,59K.