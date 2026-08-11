Какова текущая цена RARI?

RARI (RARI) торгуется по цене ₽6.1229187415736032000, что отражает изменение цены на уровне -1.64% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет RARI в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора NFT,Ethereum Ecosystem,NFT Marketplace,Base Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Energi Ecosystem,Made in USA,Governance, RARI часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется RARI?

За последние 24 часа объем торгов RARI составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов RARI в обращении?

Сегодня в обращении находится 18121882.261714794 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг RARI?

В настоящее время RARI занимает рейтинг №2481 с рыночной капитализацией ₽153071472.0968922720000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика RARI за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -1.64%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как RARI соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента NFT,Ethereum Ecosystem,NFT Marketplace,Base Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Energi Ecosystem,Made in USA,Governance RARI демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.