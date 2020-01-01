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Топ токенов категории Мемы Desci по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Мемы Desci. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Propy
Propy
PRO
$ 0,3406
-0,18%
-3,01%
-4,64%
$ 34,10M
$ 203,50K
2
Bitchemical Token
Bitchemical Token
BCHEM
$ 0,01351367
0,00%
--
+0,05%
$ 11,48M
$ 10,00
3
PYTHIA
PYTHIA
PYTHIA
$ 0,00860651
+0,06%
-0,01%
-8,76%
$ 8,59M
$ 228,32K
4
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0,00494
-0,72%
-12,82%
+13,26%
$ 4,94M
$ 14,37M
5
Transhuman Coin
Transhuman Coin
THC
$ 3,434E-5
+0,15%
-4,70%
-2,25%
$ 234,47K
--
6
Big Pharmai
Big Pharmai
DRUGS
$ 0,00021289
-0,63%
-0,00%
+4,88%
$ 234,16K
$ 1,09K
7
DNA
DNA
DNA
$ 4,801E-12
+0,80%
-4,00%
+0,44%
$ 201,51K
--
8
Hempy
Hempy
HEMPY
$ 0,00010217
-0,11%
+0,04%
+15,69%
$ 61,26K
$ 416,65
9
TrackedBio
TrackedBio
TRACKEDBIO
$ 2,617E-5
+0,46%
-1,10%
-0,65%
$ 25,93K
--
10
Bio Acceleration
Bio Acceleration
BIO/ACC
$ 1,907E-5
0,00%
-1,60%
+0,42%
$ 19,03K
--
11
Science Cult Mascot
Science Cult Mascot
HELA
$ 1,881E-5
0,00%
+4,80%
+4,73%
$ 18,79K
--
12
girl economy ai
girl economy ai
GIRLE
$ 1,441E-5
0,00%
+4,30%
-3,09%
$ 15,85K
--
13
Molecule
Molecule
MOLECULE
$ 3,45341E-13
0,00%
+0,40%
+3,16%
$ 14,49K
--
14
Antitoken
Antitoken
ANTI
$ 1,317E-5
+0,46%
+2,90%
+2,73%
$ 13,17K
--
15
Nova on Mars
Nova on Mars
NOVA
$ 1,215E-5
0,00%
+0,30%
-0,41%
$ 12,15K
--
16
Newton On Base
Newton On Base
NEWB
$ 1,096E-5
0,00%
-0,70%
+3,30%
$ 10,96K
--
17
GLP1
GLP1
GLP1
$ 9,92E-6
0,00%
+1,20%
+1,12%
$ 9,91K
--
18
ELVIS
ELVIS
ELVIS
$ 9,22E-6
0,00%
+0,70%
-0,11%
$ 9,22K
--
19
Meteora
Meteora
MET
$ 0,1582
-0,38%
-5,28%
-4,01%
--
$ 424,05K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Мемы Desci и почему они так популярны?
Токены категории Мемы Desci представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 19 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $59.99M.
Какой токен из категории Мемы Desci демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Мемы Desci, отслеживаемых на MEXC, HELA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.80% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Мемы Desci находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 19 токенов категории Мемы Desci, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Мемы Desci относятся PRO, BCHEM, PYTHIA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Мемы Desci?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Мемы Desci составляет примерно $59.99M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Мемы Desci, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.