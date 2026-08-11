Сегодняшняя цена priceless

Текущая цена priceless (PRICELESS) сегодня составляет $ 0 с изменением 11,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PRICELESS на USD составляет $ 0 за PRICELESS.

На данный момент priceless занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 110 699, при оборотном предложении 1,00B PRICELESS. В течение последних 24 часов, PRICELESS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,03499616, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PRICELESS изменился на -5,04% за последний час и на -0,88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 26,22K.

Рыночная информация priceless (PRICELESS)

Рыночная капитализация $ 110,70K$ 110,70K $ 110,70K Объем (24Ч) $ 26,22K$ 26,22K $ 26,22K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 110,70K$ 110,70K $ 110,70K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация priceless составляет $ 110,70K, при 24-часовом объеме торгов $ 26,22K. Циркулируещее обращение PRICELESS составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 110,70K.