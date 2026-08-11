Сегодняшняя цена PONSTAR

Текущая цена PONSTAR (PONSTAR) сегодня составляет $ 0 с изменением 24,04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PONSTAR на USD составляет $ 0 за PONSTAR.

На данный момент PONSTAR занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 19 845,03, при оборотном предложении 841,00M PONSTAR. В течение последних 24 часов, PONSTAR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PONSTAR изменился на -2,81% за последний час и на -36,20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация PONSTAR (PONSTAR)

Рыночная капитализация $ 19,85K$ 19,85K $ 19,85K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 19,85K$ 19,85K $ 19,85K Оборотное предложение 841,00M 841,00M 841,00M Общее предложение 841 001 562,2472091 841 001 562,2472091 841 001 562,2472091

Текущая рыночная капитализация PONSTAR составляет $ 19,85K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PONSTAR составляет 841,00M, а общее предложение – 841001562.2472091. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19,85K.