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Текущая цена Pod the Squire сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SQUIRE составляет 854,869 USD. Отслеживайте обновления цен SQUIRE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Pod the Squire сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SQUIRE составляет 854,869 USD. Отслеживайте обновления цен SQUIRE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Pod the Squire (SQUIRE)

Не в листинге

Текущая цена 1 SQUIRE в USD:

$0.0010232
$0.0010232$0.0010232
+0.78%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Pod the Squire (SQUIRE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 09:47:09 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Pod the Squire

Текущая цена Pod the Squire (SQUIRE) сегодня составляет $ 0 с изменением 50.49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SQUIRE на USD составляет $ 0 за SQUIRE.

На данный момент Pod the Squire занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 854,869, при оборотном предложении 999.82M SQUIRE. В течение последних 24 часов, SQUIRE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0.00109721 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00777335, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SQUIRE изменился на -3.51% за последний час и на +53.85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 151.55K.

Рыночная информация Pod the Squire (SQUIRE)

$ 854.87K
$ 854.87K$ 854.87K

$ 151.55K
$ 151.55K$ 151.55K

$ 854.87K
$ 854.87K$ 854.87K

999.82M
999.82M 999.82M

999,818,861.481424
999,818,861.481424 999,818,861.481424

Текущая рыночная капитализация Pod the Squire составляет $ 854.87K, при 24-часовом объеме торгов $ 151.55K. Циркулируещее обращение SQUIRE составляет 999.82M, а общее предложение – 999818861.481424. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 854.87K.

История цен Pod the Squire в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0.00109721
$ 0.00109721$ 0.00109721
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109721
$ 0.00109721$ 0.00109721

$ 0.00777335
$ 0.00777335$ 0.00777335

$ 0
$ 0$ 0

-3.51%

+50.49%

+53.85%

+53.85%

История цен Pod the Squire (SQUIRE) в USD

За сегодня изменение цены Pod the Squire на USD составило $ +0.00028685.
За последние 30 дней изменение цены Pod the Squire на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Pod the Squire на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Pod the Squire на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00028685+50.49%
30 дней$ 0-63.29%
60 дней$ 0-71.15%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Pod the Squire

Прогноз цены Pod the Squire (SQUIRE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SQUIRE в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Pod the Squire (SQUIRE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Pod the Squire потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Pod the Squire достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SQUIRE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Pod the Squire».

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Категория :

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О Pod the Squire

Какова текущая рыночная цена SQUIRE?

В настоящее время она оценивается в ₽, что отражает изменение цены на 50.48% за последние 24 часа. Обновления цен основаны на актуальных агрегированных рыночных данных.

Какая ликвидность у Pod the Squire на различных биржах?

Со скором ликвидности --/100, SQUIRE демонстрирует стабильную рыночную глубину на площадках с высоким объемом торгов.

Каков суточный объем торгов SQUIRE?

За последние 24 часа трейдеры обменяли ₽-- валюты SQUIRE. Высокий объем торгов способствует более узким спредам и плавным транзакциям.

Каков сегодняшний диапазон цен для Pod the Squire?

Он торговался в пределах ₽ и ₽0.082089828580025840000, отражая волатильность дня.

Что определяет доступность и популярность SQUIRE на мировых рынках?

К факторам относятся листинг на биржах, доступность торговых пар, глубина ликвидности и степень интеграции SQUIRE в экосистему --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 09:47:09 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Pod the Squire (SQUIRE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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