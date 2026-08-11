Сегодняшняя цена Pod the Squire

Текущая цена Pod the Squire (SQUIRE) сегодня составляет $ 0 с изменением 50.49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SQUIRE на USD составляет $ 0 за SQUIRE.

На данный момент Pod the Squire занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 854,869, при оборотном предложении 999.82M SQUIRE. В течение последних 24 часов, SQUIRE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0.00109721 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00777335, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SQUIRE изменился на -3.51% за последний час и на +53.85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 151.55K.

Рыночная информация Pod the Squire (SQUIRE)

Рыночная капитализация $ 854.87K$ 854.87K $ 854.87K Объем (24Ч) $ 151.55K$ 151.55K $ 151.55K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 854.87K$ 854.87K $ 854.87K Оборотное предложение 999.82M 999.82M 999.82M Общее предложение 999,818,861.481424 999,818,861.481424 999,818,861.481424

Текущая рыночная капитализация Pod the Squire составляет $ 854.87K, при 24-часовом объеме торгов $ 151.55K. Циркулируещее обращение SQUIRE составляет 999.82M, а общее предложение – 999818861.481424. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 854.87K.