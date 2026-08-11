Какова текущая цена Plutus SYK?

Plutus SYK торгуется по цене ₽0.919420893838470800000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере --%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как PLSSYK соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере --% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если PLSSYK превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Plutus SYK показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Liquid Staking Tokens?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Liquid Staking Tokens PLSSYK демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Plutus SYK?

Рыночная капитализация ₽3916364.3849855840000 ставит PLSSYK на ---е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0E-14 до ₽0E-14, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется PLSSYK?

Plutus SYK обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку PLSSYK?

При наличии в обращении 4259589.395756316 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.