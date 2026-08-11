Сегодняшняя цена Planet Fatness

Текущая цена Planet Fatness (PHAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,18% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PHAT на USD составляет $ 0 за PHAT.

На данный момент Planet Fatness занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13.500,46, при оборотном предложении 789,34M PHAT. В течение последних 24 часов, PHAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PHAT изменился на -%0,16 за последний час и на +%3,06 за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Planet Fatness (PHAT)

Рыночная капитализация $ 13,50K$ 13,50K $ 13,50K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 17,09K$ 17,09K $ 17,09K Оборотное предложение 789,34M 789,34M 789,34M Общее предложение 999.275.891,35448 999.275.891,35448 999.275.891,35448

Текущая рыночная капитализация Planet Fatness составляет $ 13,50K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PHAT составляет 789,34M, а общее предложение – 999275891.35448. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,09K.